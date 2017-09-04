Северянин получил 11 лет строго режима за убийство

06 Сентября 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего Мурманчанина было поддержано прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска.

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ - убийство.

Следствием было установлено, что осужденный весной этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 19 ударов холодным оружием в область головы, шеи, туловища своему собутыльнику. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.