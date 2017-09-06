Подозреваемый в краже велосипеда скрылся от следствия

КАНДАЛКША/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Отдело уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» разыскивает скрывшегося от органов дознания МО МВД России «Кандалакшский» Маматова Александра Васильевича.
27-летний уроженец посёлка Зеленоборский подозревается в краже велосипеда. Мужчина скрывается от органов дознания с 23 августа 2017 года.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении Маматова Александра Васильевича, просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам 8 (815-33) 5-21-10 (дежурная часть МО МВД России «Кандалакшский», круглосуточно), 8 (815-33) 5-21-85 или 8-999-091-62-09 (отдел уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский»). Конфиденциальность гарантируется.