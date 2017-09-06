В Мурманске несовершеннолетний угнал три автомобиля «ВАЗ»

06 Сентября 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ – Летом этого года в отдел полиции № 1 поступило несколько заявлений от жителей Октябрьского округа об угоне принадлежащих им автомобилям.

С разницей в несколько дней были угнаны три автомобиля «ВАЗ». Только одну машину удалось найти.

Сотрудниками полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Расследование совершенных преступлений осложнялось тем, что отечественные автомобили находились на неохраняемых стоянках, отсутствовали свидетели, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые могли помочь в установлении личности преступника.

В ходе оперативно-розыскных было установлено, что все три угона совершил ранее судимый за аналогичные преступления 17-летний житель Мурманска. Молодой человек признался в совершении преступлений и рассказал, что угонял отечественные автомобили, так как их проще всего было вскрыть и завести. Угонял он машины просто для того, что бы покататься. Однако два автомобиля после угонов были им разобраны и проданы на запчасти, а третий автомобиль юноша бросил на обочине после того, как накатался.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.