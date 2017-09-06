Житель Никеля хотел убить собутыльника, но подвело орудие убийства

07 Сентября 2017 года, 09:45

НИКЕЛЬ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В Никеле счастливый в некотором смысле случай позволил избежать случая несчастного. Следственный комитет по Мурманской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении местного 59-летнего жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

24 марта 2017 года обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомым в своей квартире. Внезапно между ними возник конфликт, и один из мужчин схватился за нож с целью убийства своего товарища. Он нанёс ему не менее пяти ударов ножом в туловище, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Однако убийству было не суждено свершиться - в момент нанесения потерпевшему ударов клинок ножа сломался, оставшись в теле потерпевшего. Смерть пострадавшего не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.