У пьяного мурманчанина украли охотничье ружьё

07 Сентября 2017 года, 10:59

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманчанин по невнимательности лишился охотничьего ружья. 50-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении у него гладкоствольного охотничьего ружья «Сайга 410».

Заявитель рассказал, что вместе с его знакомой он находился в гостях у малознакомых людей, компания распивала спиртные напитки. Позже заявитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросил малознакомых молодых людей вызвать такси и проводить его до дома. Вчетвером компания направилась в квартиру потерпевшего. Знакомая заявителя решила пойти спать, а мужчины продолжили беседовать. Спустя некоторое время двое молодых людей покинули квартиру заявителя. Проснувшись утром, потерпевший обнаружил пропажу ружья.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибыв на место происшествия, выяснили, оружие в момент хищения находилось на диване, а не в специально оборудованном сейфе.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили двух подозреваемых и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Один из задержанных признался в содеянном. Ранее судимый молодой человек 1998 года рождения рассказал полицейским, что находясь в квартире заявителя, он обратил внимание на ружье, которое лежало на диване. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он спрятал ружье за пазуху и покинул квартиру заявителя вместе со своим другом. Из похищенного ружья он планировал пострелять в лесу по банкам.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу.

В отношении владельца оружия, не принявшего должных мер к обеспечению его сохранности, составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.