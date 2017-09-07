В Оленегорске расследуют дело о незаконном проведении азартных игр

07 Сентября 2017 года, 12:10

МОНЧЕГОРСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом по городу Мончегорск СУ СО Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Как удалось выяснить следствию, в прошлом году в нарушение Федерального закона Российской Федерации «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», в одном из зданий Оленегорска было незаконно организовано проведение азартных игр.

Сейчас следственно-оперативная группа проводит необходимые следственные действия, которые направлены на установление организаторов азартных игр.