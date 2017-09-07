Жительница Североморска задолжала государству более 940 тысяч рублей

07 Сентября 2017 года, 13:55

СЕВЕРОМОРСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – На исполнении в отделе судебных приставов Североморска находится сводное исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности на общую сумму 1,2 миллиона рублей, из них взыскание налогов в бюджет РФ на сумму более 940 тысяч рублей.

Северянка неоднократно уклонялась от явки к судебному приставу, на повестки не реагировала. Позже было установлено, что она сменила адрес проживания, в результате всего вышеизложенного гражданку объявили в розыск. В ходе розыскных мероприятий, новое место проживания женщины было установлено. Северянке была обеспечена явка на прием к судебному приставу. Должник приехала к приставу на собственном автомобиле, который незамедлительно был арестован.

Транспортное средство было арестовано во избежание его порчи, или продажи. Авто было помещено на специализированную стоянку до проведения процедуры оценки и реализации. В течение трех следующих дней женщина погасила 200 тысяч рублей задолженности, но частичная оплата не позволила освободить ее от реализации имущества в счет погашения долгов.