Жительница Мончегорске избивала и плохо кормила своих малолетних детей

08 Сентября 2017 года, 10:35

МОНЧЕГОРСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске к условному сроку и штрафу приговорили местную жительницу за своеобразные методы воспитания детей. Женщину обвиняли в причинении страданий путём нанесения побоев и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как рассказали «Би-порту», в прокуратуре Мурманской области, гражданка с декабря 2015 года по апрель 2016 года систематически наносила побои своим малолетним сыновьям, причиняя им физическую боль. А с сентября 2015 года по май 2016 года ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию малолетних детей.

«Помимо жестокого обращения с детьми, не предоставляла им полноценного питания, не принимала мер к улучшению жилищно-бытовых условий, оставляла детей без присмотра», - сообщили агентству.

Суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемых преступлений и ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года, с испытательным сроком 4 года, а также штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в 2016 году северянка была лишена родительских прав в отношении всех своих четверых детей, которые в настоящий момент проживают с бабушкой.