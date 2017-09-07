Мурманчане лишались денег после встречи с незнакомкой

08 Сентября 2017 года, 12:25

МУРМАНСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в двух фактах хищения денежных средств. С заявлением в полицию обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что вместе со своей новой знакомой распивал спиртные напитки в кафе. Спустя некоторое время они отправились на квартиру потерпевшего, по пути приобретя спиртное в магазине.

После ухода девушки мужчине на телефон пришло сообщение о списании денежных средств с банковской карты в размере 25 тысяч рублей. Только тогда он обнаружил, что его банковская карта исчезла. Потерпевший описал малознакомую женщину, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции.

Спустя несколько дней подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. 36-летняя неработающая жительница Мурманска ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за грабежи и кражи.

В ходе проверки оперативники установили, что женщина в конце июля текущего года совершила еще одну кражу. Распивая спиртные напитки в компании малознакомых людей на квартире знакомого, она незаметно похитила 4 тысячи рублей у жительницы областного центра 1985 года рождения. По факту также было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.