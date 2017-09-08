Юный мурманчанин пострадал от «бывшего» своей возлюбленной

08 Сентября 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – В конфликте на почве ревности между двумя молодыми жителями Мурманска пострадал один. Не человек, а автомобиль. В полицию обратился 21-летний мурманчанин с заявлением об умышленном повреждении его автомобиля «Тойота Авенсис». Сумма причиненного ущерба составила более 77 тысяч рублей.

Как рассказал потерпевший, у него произошел конфликт с бывшим молодым человеком его девушки. В ходе ссоры злоумышленник залез на автомобиль заявителя и начал прыгать на нем, разбив, таким образом, лобовое стекло и погнув капот.

Хулиган был установлен. Им оказался ранее несудимый местный житель 1997 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что поступил так на почве ревности. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.