Жительница Североморска осталась без дублёнки и денег

08 Сентября 2017 года, 16:55

СЕВЕРОМОРСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – Жительница Североморска стала жертвой мошенников. 53-летняя женщина, обратившаяся в полицию, рассказала, что нашла в интернете сайт по продаже кожаных и меховых изделий.

Одна из дубленок понравилась северянке, и она решила ее приобрести. Позвонив по указанному телефону, женщина договорилась о сделке. Неизвестный продиктовал ей данные счета для перевода предоплаты за товар. Продавец уверил женщину, что сразу после получения предоплаты товар будет ей отправлен и он уведомит об этом заказчика.

Пострадавшая поверила неизвестному и перевела 26 тысяч рублей. После перечисления денежных средств обещанный товар так и не поступил, а телефон продавца оказался недоступен. Поняв, что северянка стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.