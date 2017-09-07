Житель Кандалакши не смог убежать от жены с ножом

09 Сентября 2017 года, 07:08

КАНДАЛАКША/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ - В полицию из медицинского учреждения Кандалакши поступило сообщение о госпитализации 55-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Сотрудники полиции опросили потерпевшего.

Мужчина рассказал, что он дома распивал спиртные напитки вместе со своей женой. В ходе застолья между супругами возник конфликт. Желая прекратить перебранку, мужчина решил покинуть квартиру, но жена с ножом оказалась быстрее. Женщина нанесла ему один удар в спину. Телесные повреждения, полученные мужчиной, медиками расцениваются как причинившие легкий вред здоровью.

Женщина сама вызвала скорую помощь для оказания медицинской помощи мужу. Свой поступок она объяснила ревностью. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За содеянное ревнивую супругу может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.