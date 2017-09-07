Житель Мончегорска получил палкой по голове за интерес к чужому велосипеду

09 Сентября 2017 года, 12:18

МОНЧЕГОРСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске местному жителю грозит до двух лет лишения свободы за причинение лёгкого вреда здоровья. Мужчина слишком агрессивно отбивал свой велосипед у незнакомца.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что ушибленную рану он получил от удара по голове палкой. Телесные повреждения ему причинил незнакомый мужчина в ходе конфликта.

Ранее судимый мужчина 1979 года рождения пояснил, что в вечернее время решил отремонтировать колесо велосипеда и, сняв его с рамы, пошел в квартиру, чтобы заклеить. Разобранный велосипед он оставил возле подъезда. Возвратившись обратно, он увидел что его велосипед пытается забрать незнакомый молодой человек. Прохожий подумал, что кто-то выбросил велосипед, и решил его забрать. Начался конфликт, и 38-летний владелец велосипеда палкой нанес один удар по голове молодому человеку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.