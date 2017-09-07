Более 40 тысяч рублей потерял мурманчанин, поверив мошеннику

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЦКП внедрил систему управления деятельностью в ООО «Арктик-Энерго» ЦКП внедрил систему управления деятельностью в ООО «Арктик-Энерго»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий
«Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября «Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Городская больница провела день открытых дверей для учащихся профильных медицинских классов
 
 
 
 

Курсы валют 09.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,9049
0,3129
1 USD
Доллар США
56,9966
-0,1445
1 EUR
Евро
68,6923
0,4487
10 NOK
Норвежских крон
73,7410
0,2467
10 SEK
Шведских крон
71,9236
0,2428
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.0 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

Выбор редакции

В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
07 Сентября 2017, 11:30
В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
07 Сентября 2017, 10:15
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
07 Сентября 2017, 09:59
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
07 Сентября 2017, 09:12
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
 
 
 
 

Самое читаемое

Школьник упал со здания заброшенной школы в Мурманской области
08 Сентября 2017, 19:40
В мурманском общежитии обнаружены тела мужчины и женщины
09 Сентября 2017, 13:49
Министерство культуры предлагает отменить прокатные удостоверения для ТВ-фильмов
08 Сентября 2017, 18:28
Кольский полуостров зажало между двумя барическими образованиями
09 Сентября 2017, 08:11
Житель Кандалакши не смог убежать от жены с ножом
09 Сентября 2017, 07:08
В Мурманской области сыграют в «Зарницу»
09 Сентября 2017, 09:14
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Более 40 тысяч рублей потерял мурманчанин, поверив мошеннику
 
 
 
 
09 Сентября 2017 года, 16:59

Более 40 тысяч рублей потерял мурманчанин, поверив мошеннику


МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске местный житель лишился немалой суммы денег, поверив мошеннику. С заявлением в полицию обратился 36-летний мужчина.

Она рассказал, что на одном из интернет-сайтов заказал мобильный телефон стоимостью более 43 тысяч рублей. Потерпевший созвонился с продавцом и договорился о приобретении телефона.

«Денежные средства в качестве предоплаты он перевел на указанный ему расчетный счет. После перевода телефон злоумышленника был постоянно выключен», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Мурманчанин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Представителя мурманских автошкол встретились с руководством ГИБДД
2.
Автомобиль сгорел ночью в Кандалакше
3.
Финляндия передала России останки советских солдат
4.
В Мурманске вновь разрисовали стену на Папанина
5.
В мурманском общежитии обнаружены тела мужчины и женщины
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта