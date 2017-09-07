Более 40 тысяч рублей потерял мурманчанин, поверив мошеннику

09 Сентября 2017 года, 16:59

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске местный житель лишился немалой суммы денег, поверив мошеннику. С заявлением в полицию обратился 36-летний мужчина.

Она рассказал, что на одном из интернет-сайтов заказал мобильный телефон стоимостью более 43 тысяч рублей. Потерпевший созвонился с продавцом и договорился о приобретении телефона.

«Денежные средства в качестве предоплаты он перевел на указанный ему расчетный счет. После перевода телефон злоумышленника был постоянно выключен», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Мурманчанин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.