Житель города Апатиты перевел мошенникам 30 тысяч рублей

10 Сентября 2017 года, 14:25

АПАТИТЫ/ 10 сентября/ БИ-ПОРТ – В Апатитах в отношении местного жителя совершено мошенничество. Мужчина 1958 года рождения обратился в полицию. Он рассказал, что некоторое время назад покупал рекламируемые лекарственные препараты.

Недавно ему позвонил неизвестный и представился работником одного из департаментов по защите прав граждан. Собеседник сообщил, что данные препараты были поддельные и мужчине положена компенсация в размере 600 тысяч рублей. Но для получения денег северянину необходим специальный счет, за открытие которого необходимо заплатить 30 тысяч рублей. После того, как северянин согласился, злоумышленник продиктовал ему номер счета, на который необходимо перевести деньги. Также он предупредил потерпевшего, чтобы он перевел денежные средства в разных филиалах банка.

Выполнив все условия лже-работника и через указанное время так и не получив компенсацию, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.