Двух сирийцев отправили в колонию за попытку пересечь российско-норвежскую границу

11 Сентября 2017 года, 09:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРИТ – В Мурманской области вступил в законную силу приговор двум гражданам Сирии. В июле 2017 года их задержали на российско-норвежской границе за рубежом инженерно-технических сооружений. Документов, удостоверяющих личность, данные граждане при себе не имели, сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

В ходе проведенных совместно с представителями УФСБ России по Мурманской области оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данные лица имеют намерения незаконно пересечь российско-норвежский участок границы с целью поиска лучших условий жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

10 сентября 2017 года вступило в силу решение Печенгского районного суда. Иностранным гражданам было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.