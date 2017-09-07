До 15 лет колонии грозит мурманчанину за смертельный выстрел из пистолета

11 Сентября 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали в Следственном комитете по Мурманской области, вечером 11 сентября 2016 года у одного из баров города Мурманска, расположенного на улице Полярные Зори, мужчина, 1983 года рождения, выстрелом из травматического пистолета был ранен в область шеи. Потерпевший доставлен в одно из медицинских учреждений города Мурманска, где спустя несколько дней скончался от полученного телесного повреждения.

Злоумышленник, 1991 года рождения, скрывшийся с места преступления, был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории города Мончегорска. На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пятнадцати лет лишения свободы.