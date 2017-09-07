Мурманчанин может отправиться в тюрьму за кражу собаки

11 Сентября 2017 года, 13:59

МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске по факту хищения породистой собаки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. С заявлением в полицию обратилась 64-летняя женщина.

Она рассказала полицейским, что когда зашла в магазин, расположенный по улице Скальная, привязала к перилам лестницы свою собаку породы лабрадор. Выйдя из магазина, увидела что собаки на месте нет.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы по горячим следам был задержан подозреваемый в похищении собаки – 58-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый. Собака была возвращена законной хозяйке.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что увидел возле магазина собаку, оставленную без присмотра. Решив, что животное стоит дорого, он решил ее украсть, чтобы в дальнейшем заработать на нем денег.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.