Жителю Росляково грозит до двух лет лишения свободы за подделку документов

11 Сентября 2017 года, 15:20

СЕВЕРОМОРСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – НаКПП при въезде в Североморск сотрудники военизированной охраны задержали 24-летнего жителя Росляково, который предъявил поддельный паспорт.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Документы у молодого человека были изъяты и направлены на экспертизу. Специалистами установили, что северянин незаконно, с помощью липкой ленты, вклеил дополнительные страницы в паспорт с оттиском штампа о регистрации по месту жительства в ЗАТО г. Североморск, с целью проезда через КПП на территорию ЗАТО.

В отношении молодого человек возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в соответствии с ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.