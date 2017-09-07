Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу

12 Сентября 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В прокуратуре Мурманской области сообщили о вступлении в силу приговора руководству птицефабрики города Ковдра в лице Максима Станкевича и Николая Сизюзина. Суд первой инстанции отправил их в колонию в июне 2017 года, однако подсудимые обжаловали приговор.

Напомним, мужчины признаны виновными в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества путем обмана в особо крупном размере, в результате которого потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Кроме того, Станкевичу вменялось совершение совместно с неустановленными лицами покушения на мошенничество, направленного на совершение действий по приобретению права на чужое имущество. Он также представил в регистрирующий орган недостоверные сведения об учредителях юридического лица в целях внесения этих сведений в ЕГРЮЛ.

Осужденные, а также их защитники обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, утверждая, что судом неверно установлены фактические обстоятельства дела, оснований для осуждения Станкевича и Сизюхина не имелось, поскольку в ходе предварительного расследования не собрано, а суду не представлено доказательств совершения ими инкриминированных преступлений.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для отмены приговора и вынесения реабилитирующего решения, оставив жалобы без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.