Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие
ITea-69: образование в сфере информационных технологий ITea-69: образование в сфере информационных технологий
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Единый день голосования в Мурманской области прошёл без замечаний со стороны наблюдателей
 
 
 
 

Курсы валют 12.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4179
0,5130
1 USD
Доллар США
57,1694
0,1728
1 EUR
Евро
68,6490
-0,0433
10 NOK
Норвежских крон
73,5279
-0,2131
10 SEK
Шведских крон
71,9854
0,0618
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.3 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

Выбор редакции

В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
07 Сентября 2017, 11:30
В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
07 Сентября 2017, 10:15
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
07 Сентября 2017, 09:59
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
07 Сентября 2017, 09:12
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
 
 
 
 

Самое читаемое

Алексей Навальный приедет в Мурманск
11 Сентября 2017, 18:01
По факту смертельного ДТП под Апатитами возбуждено уголовное дело
11 Сентября 2017, 13:40
С начала сезона активности клещей в медицинские организации Мурманской области обратилось 73 жителя
11 Сентября 2017, 13:09
В здании мурманской поликлиники произошёл пожар
11 Сентября 2017, 16:55
У 41% россиян в близком окружении есть алкоголики
11 Сентября 2017, 12:00
Эксперт: должников по ЖКХ можно не наказывать
11 Сентября 2017, 16:12
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 10:15

Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу


МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В прокуратуре Мурманской области сообщили о вступлении в силу приговора руководству птицефабрики города Ковдра в лице Максима Станкевича и Николая Сизюзина. Суд первой инстанции отправил их в колонию в июне 2017 года, однако подсудимые обжаловали приговор.

Напомним, мужчины признаны виновными в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничества путем обмана в особо крупном размере, в результате которого потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Кроме того, Станкевичу вменялось совершение совместно с неустановленными лицами покушения на мошенничество, направленного на совершение действий по приобретению права на чужое имущество. Он также представил в регистрирующий орган недостоверные сведения об учредителях юридического лица в целях внесения этих сведений в ЕГРЮЛ.

Осужденные, а также их защитники обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, утверждая, что судом неверно установлены фактические обстоятельства дела, оснований для осуждения Станкевича и Сизюхина не имелось, поскольку в ходе предварительного расследования не собрано, а суду не представлено доказательств совершения ими инкриминированных преступлений.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для отмены приговора и вынесения реабилитирующего решения, оставив жалобы без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Более двух тысяч нарушений ПДД зафиксировано на дорогах области за сутки
2.
Городской фестиваль уличной музыки и искусства пройдет в Мурманске
3.
С регионального минздрава продолжают взыскивать средства за отсутствие льготных лекарств
4.
В России утвердили стандарт работы сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
5.
В Мурманской области состоится «Кросс нации – 2017»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта