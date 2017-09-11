Житель Адыгеи сетями ловил в Ваенге сёмгу

12 Сентября 2017 года, 11:46

СЕВЕРОМОРСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В Североморске в суд направлено дело в отношении безработного жителя Адыгеи. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный вылов сёмги с использованием сетей на путях к месту нереста.

Ночью в конце июля 2017 года, не имея специального разрешения, находясь на реке Ваенга, являющейся миграционным путем к месту нереста атлантического лосося (семги), обвиняемый перегородил сетью русло реки. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками полиции.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в мировой судебный участок Североморского судебного района Мурманской области.

За совершение преступления судом может быть назначено максимальное наказание в виде исправительных работ до двух лет.