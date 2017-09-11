Два молодых оленегорца похитили контейнер для сбора пожертвований

12 Сентября 2017 года, 13:19

ОЛЕНЕГОРСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске в суд направлены уголовные дела в отношении двух жителей Мончегорска, в том числе одного несовершеннолетнего, которые совершили совместный грабёж.

27 мая 2017 года у восемнадцатилетнего жителя города Оленегорск возник умысел на хищение стеклянного контейнера для пожертвований с находящимися в нем денежными средствами из сетевого магазина. Для реализации преступного умысла, он вовлек ранее ему знакомого несовершеннолетнего, 2001 года рождения. Вступив с ним в предварительный сговор, распределив преступные роли, злоумышленники совершили открытое хищение указанного имущества с находящимися в нем денежными средствами, после чего скрылись с места совершения преступления, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Старшему участнику преступления также вменяется ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Вопрос об уголовной ответственности вовлеченного в преступление несовершеннолетнего рассматривается в рамках отдельного уголовного дела. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.