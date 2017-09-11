Жительница Полярных Зорь отдала мошеннику почти 100 тысяч рублей

12 Сентября 2017 года, 13:35

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 2 сентября/ БИ-ПОРТ – В Полярных Зорях расследуется уголовное дело по факту совершения мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина 1986 года рождения рассказала, что разместила в сети Интернет объявление о продаже дивана, оставив свой контактный телефон.

Ей позвонил неизвестный и сообшил, что готов приобрести мебель. Злоумышленник под предлогом перевода предоплаты убедил женщину подключить к чужому номеру услугу «мобильный банк» от банковской карты северянки, после чего с помощью личного кабинета в он-лайн банке перевел с ее счета на счет неизвестного лица 97 тысяч рублей. Не получив обещанную предоплату, потерпевшая проверила баланс карты и узнала о том, что ее обманули и что с ее счета списаны денежные средства.

В ходе проверки полицейские установили, что жительница города Полярные Зори общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Кемеровской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.