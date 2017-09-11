Шесть попыток доставки наркотиков предотвращено в колониях Мурманской области

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие
ITea-69: образование в сфере информационных технологий ITea-69: образование в сфере информационных технологий
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Марина Ковтун поблагодарила жителей Мурманской области за активную гражданскую позицию
 
 
 
 

Курсы валют 12.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4179
0,5130
1 USD
Доллар США
57,1694
0,1728
1 EUR
Евро
68,6490
-0,0433
10 NOK
Норвежских крон
73,5279
-0,2131
10 SEK
Шведских крон
71,9854
0,0618
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.1 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

Выбор редакции

Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
12 Сентября 2017, 10:15
Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
12 Сентября 2017, 08:45
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
Алексей Навальный приедет в Мурманск
11 Сентября 2017, 18:01
Алексей Навальный приедет в Мурманск
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
11 Сентября 2017, 15:45
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
 
 
 
 

Самое читаемое

Алексей Навальный приедет в Мурманск
11 Сентября 2017, 18:01
В Мурманске сегодня дадут отопление
12 Сентября 2017, 12:10
Вакцинация против гриппа – самая действенная мера в борьбе с гриппом
11 Сентября 2017, 19:07
Норвежский пенсионный фонд уходит из российской валюты
12 Сентября 2017, 09:20
Ночью в Мурманске сгорел автомобиль
12 Сентября 2017, 08:30
Кольский полуостров почувствует приближение осени
12 Сентября 2017, 08:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Шесть попыток доставки наркотиков предотвращено в колониях Мурманской области
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 16:55

Шесть попыток доставки наркотиков предотвращено в колониях Мурманской области


МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области прошло заседание региональной антинаркотической комиссии. Открывая заседание, начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов представил нового члена комиссии – главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова.

О результатах работы по пресечению незаконного оборота наркотиков в исправительных учреждениях, а также об организации межведомственного взаимодействия в рамках осуществления индивидуально-профилактической работы с осужденными потребителями наркотиков доложил врио первого заместителя начальника УФСИН России по Мурманской области Алексей Климов. Так, в первом полугодии 2017 года сотрудники исправительных учреждений предотвратили шесть попыток доставки наркотических средств на режимную территорию учреждений (в аналогичном периоде прошлого года – 13). Наркозависимые осужденные проходят углубленное обследование, с ними проводится психокоррекционная работа в рамках разработанного для каждого плана индивидуального психологического сопровождения.

С докладом об организации межведомственного взаимодействия при возложении судом на наркопотребителей, совершивших преступления либо административные правонарушения, прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации выступил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Сергей Орлов. Как сообщил Орлов, по инициативе УМВД подписано четырехстороннее Соглашение с региональными министерствами здравоохранения и социального развития, а также комитетом по труду и занятости населения. Положения документа консолидируют усилия ведомств при проведении профилактической работы с наркопотребителями.

На заседании были рассмотрены результаты деятельности антинаркотических комиссий в ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
МАГУ презентовал стратегический проект «Креативный город – территория развития»
2.
Североморск накроют дымами
3.
Ледокол «Новороссийск» отправился в Арктику с научной миссией
4.
Спасатели нашли потерявшихся людей
5.
В Мурманске продолжается капитальный ремонт объектов культурного наследия
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта