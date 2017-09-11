В отношении замначальника ИК-23 возбуждено уголовное дело

13 Сентября 2017 года, 09:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности дела о коррупционном преступлении в УФСИН по Мурманской области. Как рассказали «Би-порту» в региональном Следственном комитете, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника ИК-23 (Ревда) по факту получения взятки.

По версии следствия, обвиняемый лично получил взятку в виде денег путём банковского перевода от осужденного в общей сумме 150 тысяч рублей. В обмен он обязался оставить без внимания факты нарушения режима отбытия наказания, в формальном проведении обысков по месту его содержания, получении осужденным посылок, бандеролей и передач, содержащих запрещённые предметы, в том числе мобильные телефоны. Преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области.

Уголовным законом данное преступление отнесено к категории тяжких, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.