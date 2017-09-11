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Главная » Криминал » С начала года выявлено 11 случаев сокрытия судовладельцами капитального ремонта судов за рубежом
 
 
 
 
13 Сентября 2017 года, 11:35

С начала года выявлено 11 случаев сокрытия судовладельцами капитального ремонта судов за рубежом


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - В 2017 году в ходе проверочных мероприятий Мурманской таможней выявлено 11 случаев сокрытия судовладельцами/капитанами морских судов фактов капитального ремонта или модернизации, проведенных за пределами таможенной территории ЕАЭС. Сумма выставленных таможней требований составила 108 миллионов рублей, сообщили «Би-порту» в Мурманской таможне.

В случае, если до выхода в рейс судовладельцем запланирован капитальный ремонт или модернизация морского судна за пределами ЕАЭС, до оформления на отход это морское судно декларируется с помещением под соответствующую таможенную процедуру  с последующей уплатой 5% таможенной пошлины и 18% НДС от стоимости ремонта, включая стоимость запасных частей/агрегатов/оборудования и работ по ремонту/модернизации.

Техническое обслуживание, текущий или гарантийный ремонт такого декларирования и уплаты таможенный платежей не требуют. Однако судовладельцы пытаются капитальный ремонт или модернизацию представить контролирующим органам как текущий ремонт. Все такие попытки выявляются в ходе таможенных ревизий финансово-хозяйственной деятельности компаний-судовладельцев, выставляются требования об уплате платежей и налогов, в некоторых случаях владельцы судов привлекаются к административной ответственности.

 

 

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