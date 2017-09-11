Воспитателя привлекут к ответственности за похищенного из детсада ребёнка

13 Сентября 2017 года, 12:23

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура провела проверку по факту похищения малолетней девочки из детского сада Мурманска. В полицию обратился бывший супруг похитительницы, лишённой в отношении ребёнка родительских прав.

Как рассказали в областной прокуратуре, женщине удалось увести ребёнка из-за легкомысленности воспитателя, которая не проявила должной предусмотрительности при том, что женщину видела впервые. Так злоумышленница смогла беспрепятственно увести ребенка из дошкольного учреждения.

В результате данных действий с 12:30 часов до 18:00 часов, ребенок находился в одной квартире с матерью, лишенной родительских прав, которая отказывалась впускать в квартиру сотрудников правоохранительных органов.

По результатам проверки прокуратурой округа в Комитет по образованию администрации Мурманска внесено представление с требованием принять меры, направленные на недопущение впредь аналогичных нарушений закона, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.