По факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Североморске проводится проверка

13 Сентября 2017 года, 13:09

СЕВЕРОМОРСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - По факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Как ранее сообщалось, 13 сентября 2017 года на территории, прилегающей к дому по улице Пионерской в городе Североморске, прохожий обнаружил в пакете тело новорожденного ребенка.

В настоящий момент выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем. Для установления момента и причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.