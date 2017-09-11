Возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Кольском заливе

13 Сентября 2017 года, 14:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района провела проверку по факту наличия на поверхности Кольского залива в районе дома №10 по улице Привокзальная в Коле нефтяной пленки.

Установлено, что в залив со стороны берега были сброшены жидкие материалы нефтепродуктов, в результате чего на поверхности образовалось нефтяное пятно, которое в период отлива сместилось в сторону Мурманска.

Указанные действия привели к загрязнению поверхностных вод, что повлекло существенный вред животному и растительному миру, а также рыбным запасам России, чем причинило вред на сумму не менее 250 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).

Ход расследования уголовного дела находится под надзором прокуратуры.