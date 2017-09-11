Трое жителей Ревды украли чугунный забор

13 Сентября 2017 года, 14:25

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Ревды, обвиняемых в тайном хищении чужого имущества.

18 июня 2017 года двое мужчин и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили элементы казённого чугунного забора, тем самым причинив муниципальному образованию материальный ущерб на сумму боле 25 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания установлено, что один из похитителей вред, причиненный преступлением, возместил в полном объеме и примирился с потерпевшей сторой, по данной причине уголовное дело в отношении него судом было прекращено.

Двум другим гражданам судом каждому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.