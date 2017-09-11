В отношении похитительницы ребёнка возбуждено уголовное дело

13 Сентября 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – В отношении мурманчанки, которая похитила свою дочь из детского сада, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Напомним, женщина была лишена родительских прав.

С заявлением о пропаже трёхлетней девочки в полицию обратился бывший муж обвиняемой. Как выяснилось, у нерадивой матери получилось вывести ребёнка из детского сада из-за воспитателя, которая не проявила должной предусмотретительности.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.