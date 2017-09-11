В Мурманске задержали похитителя камеры видеонаблюдения со здания школы

13 Сентября 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело возбуждено по факту хищения камеры видеонаблюдения с торца здания учебного заведения. С заявлением о пропажи оборудования на сумму более 3,5 тысяч рублей в полицию обратилась директор школы. По её словам преступление было совершено 8 сентября, сообщили в УМВД по Мурманской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к краже причастен ранее неоднократно судимый 25-летний житель областного центра. Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска квартиры подозреваемого похищенная видеокамера была изъята.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.