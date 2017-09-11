Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения мёртвого новорождённого ребёнка в Североморске

14 Сентября 2017 года, 08:40

СЕВЕРОМОРСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В Североморске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пакета с телом новорождённого ребёнка. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Тело было обнаружено прохожим утром 13 сентября.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление лица, причастного к совершению данного преступления, сбор и закрепление доказательств. Назначены необходимые экспертные исследования.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).