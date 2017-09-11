Около 110 тысяч рублей похитили мошенники у жителей области

14 Сентября 2017 года, 15:00

ВЫСОКИЙ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» с заявлением о мошенничестве обратилась пенсионерка, проживающая в поселке Высокий.

Женщина рассказала, что в интернете нашла сайт по продаже криптовалюты «биткоин». В ходе переписки с администратором сайта, договорившись о покупке виртуальной валюты, северянка перевела на указанный ей счет более 100 тысяч рублей. После перевода денег сайт оказался заблокирован, а продавец перестал отвечать на письма.

Еще одним потерпевшим стал 45-летний житель Мурманска. Мужчина разместил в интернете объявление о покупке автозапчастей. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что у него имеются запчасти. В счет предоплаты мошенник убедил мурманчанина перевести ему восемь тысяч рублей. Мужчина перевел указанную сумму. После перевода денег обещанный товар он так и не получил, а мобильный телефон оказался выключенным.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.