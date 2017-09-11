Генеральный директор Мурманского авиапредприятия подозревается в невыплате зарплаты

15 Сентября 2017 года, 10:25

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Мурманское авиапредприятие», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145-1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным следствия, генеральный директор Мурманского авиапредприятия частично и полностью не выплатил 52 работникам зарплату и иные выплаты на общую сумму 5 664 313 рублей. При этом поступившие на расчетный счет предприятия денежные средства являлись достаточными для своевременного и полного погашения задолженности.

В настоящее время принимаются меры к обеспечению погашения задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.