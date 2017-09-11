Суд отправил северянина в психиатрическую больницу после убийства

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
ЯРМАРКА НОВОСТРОЕК. 16 сентября, клуб «Ледокол» ЯРМАРКА НОВОСТРОЕК. 16 сентября, клуб «Ледокол»
Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

На улице Папанина отремонтируют лестницу
 
 
 
 

Курсы валют 15.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,3034
-0,3834
1 USD
Доллар США
57,7706
0,1027
1 EUR
Евро
68,6950
-0,4027
10 NOK
Норвежских крон
73,2544
-0,3598
10 SEK
Шведских крон
72,0799
-0,3236
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.3 м/с
давление 744.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
12 Сентября 2017, 10:15
Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
12 Сентября 2017, 08:45
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
Алексей Навальный приедет в Мурманск
11 Сентября 2017, 18:01
Алексей Навальный приедет в Мурманск
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
11 Сентября 2017, 15:45
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
 
 
 
 

Самое читаемое

Город взял шефство над Нахимовским училищем
14 Сентября 2017, 16:25
Жертва драки у бара «Пурга» до сих пор находится в коме
15 Сентября 2017, 09:37
В Мурманске старые лампы накаливания можно будет обменять на диодные
14 Сентября 2017, 12:45
Мурманские пограничники задержали в Карском море красноярских браконьеров
14 Сентября 2017, 14:20
Скончался один из редакторов Интерфакса
14 Сентября 2017, 18:09
В инфекционном стационаре детской больницы дали отопление
14 Сентября 2017, 17:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Суд отправил северянина в психиатрическую больницу после убийства
 
 
 
 
15 Сентября 2017 года, 11:55

Суд отправил северянина в психиатрическую больницу после убийства


МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Кольский район суд вынес постановление о принудительном лечении северянина, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Преступление было совершено в октябре 2016 года.

Мужчина на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт со своей соседкой, а затем, используя в качестве орудия преступления металлическую трость, нанес последней не менее 6 ударов в область головы, а также не менее 15 ударов в область туловища и конечностей женщины. Женщина скончалась в больнице от тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга и легких.

В связи с тем, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством в виде недифференцированной шизофрении, в силу закона он был признан невменяемым лицом. Судом ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В краеведческом музее откроется выставка «На дрейфующих льдах»
2.
Конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов» пройдет в краеведческом музее
3.
Мобильный оператор Tele2 накрыл Мурманскую область сетями 4G
4.
В Мурманске пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг»
5.
Учащиеся мурманской гимназии займутся улучшением школьной среды
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта