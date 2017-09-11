Суд отправил северянина в психиатрическую больницу после убийства

15 Сентября 2017 года, 11:55

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Кольский район суд вынес постановление о принудительном лечении северянина, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Преступление было совершено в октябре 2016 года.

Мужчина на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт со своей соседкой, а затем, используя в качестве орудия преступления металлическую трость, нанес последней не менее 6 ударов в область головы, а также не менее 15 ударов в область туловища и конечностей женщины. Женщина скончалась в больнице от тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга и легких.

В связи с тем, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством в виде недифференцированной шизофрении, в силу закона он был признан невменяемым лицом. Судом ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.