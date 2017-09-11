Прокуратура проверит, почему в инфекционном отделении детской больницы отсутствовало отопление

15 Сентября 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ленинского округа Мурманска проведёт проверку с целью выяснить, почему в здании инфекционного отделения Мурманской детской клинической больницы отсутствовало отопление. Ранее общественники сообщили, что в отделении нету горячей воды и отопления, хотя все социальные объекты города должны были получить тепло ещё до официального начала отопительного сезона.

Уже через несколько часов пришло сообщение, что подача тепла возобновлена.

По факту отсутствия отопления прокуратурой округа в настоящее время проводится проверка. При наличии оснований по итогам проверки будут незамедлительно приняты меры реагирования.