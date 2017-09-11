Северянам грозит до пяти лет лишения свободы за кражу конфет

15 Сентября 2017 года, 15:48

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ - В полицию обратилось руководство магазина, с заявлением о том, во вторник 12 сентября двое неизвестных молодых людей украли семь коробок конфет и семь плиток шоколада на общую сумму 2180 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, которые были установлены в торговых залах, полицейские установили личности злоумышленников, причастных к совершению краж. Ими оказались двое местных жителей - ранее судимый молодой человек 1995 года рождения, вместе со своей 22-летней подругой.

Подозреваемые были установлены и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном преступлении они признались. Похищенные сладости они продали, а вырученные с продажи денежные средства потратили.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Воришкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.