Кандалкшанке грозит до двух лет лишение свободы за нанесение легкого вреда здоровью

16 Сентября 2017 года, 09:00

КАНДАЛКША/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ – В полицию Кандалакши поступило сообщение о том, что в приемный покой больницы обратилась 43-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, которая пояснила, что находилась в гостях у своей подруги. Компания распивала спиртные напитки, в ходе посиделок между женщинами возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой злоумышленница ударила подругу бутылкой по голове. Телесные повреждения, полученные потерпевшей, медиками расцениваются как причинившие легкий вред здоровью.

Полицейскими были опрошены свидетели данного происшествия. В результате проведенных мероприятий за совершение преступления участковым уполномоченным полиции установлена, а сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержана кандалакшанка 1986 года рождения, которая сразу призналась в совершении преступления.

В отношении северянинки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ. Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.