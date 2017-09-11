Мурманчанка не повелась на уловки мошенников

16 Сентября 2017 года, 16:09

МУРМАНСК/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ - В полицию обратилась 25-летняя жительница областного центра. Заявительница пояснила, что со страницы знакомой в социальной сети ей пришло сообщение с просьбой дать денег в долг.

Северянка, зная о подобных случаях мошенничества, не стала переводить денежные средства, а сразу связалась со знакомой. Убедившись в том, что знакомая с просьбой о займе к ней не обращалась, а ее страница в сети Интернет была взломана неизвестным, бдительная жительница Мурманска обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.