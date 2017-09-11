В Мурманске сотрудниками полиции раскрыта кража из автомобиля

17 Сентября 2017 года, 12:51

МУРМАНСК/ 17 сентября/ БИ-ПОРТ - В полицию поступило заявление от мужчины 1991 года рождения по факту хищения передних блок фар его автомобиля «Форд Фокус», припаркованного у дома по улице Баумана. Сумма имущественного ущерба, причиненного в результате хищения, составила 60 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что имущество было похищено путем повреждения капота. Эксперт снял отпечатки пальцев рук и другие следы, оставленные злоумышленником на месте преступления. Оперативники опросили жителей дома и возможных свидетелей произошедшего.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 20-летний житель Колы, который ранее был судим за грабеж. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что похищенное имущество хотел продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды. Похищенное имущество изъято в ходе обыска квартиры подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.