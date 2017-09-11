Мошенники из Курганской области обманули пожилого северянина

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Конкурс детского рисунка «Мой Край – Моя Окраина» Конкурс детского рисунка «Мой Край – Моя Окраина»
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

В Печенгском районе проходит медицинская кампания по профилактике гриппа
 
 
 
 

Курсы валют 16.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,3194
1,0160
1 USD
Доллар США
57,5336
-0,2370
1 EUR
Евро
68,5801
-0,1149
10 NOK
Норвежских крон
72,9853
-0,2691
10 SEK
Шведских крон
72,0079
-0,0720
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.4 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
12 Сентября 2017, 10:15
Приговор руководству ковдорской птицефабрики вступил в законную силу
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
12 Сентября 2017, 08:45
Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
Алексей Навальный приедет в Мурманск
11 Сентября 2017, 18:01
Алексей Навальный приедет в Мурманск
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
11 Сентября 2017, 15:45
Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы принимает участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли»
 
 
 
 

Самое читаемое

Труп медведя обнаружили под Полярными Зорями
16 Сентября 2017, 19:15
Три автомобиля столкнулись в Североморске
17 Сентября 2017, 13:55
Двух человек спасли из горящей квартиры в Мурманске
17 Сентября 2017, 14:57
«Рэдвингз» продлила задержку мурманского рейса до 17:30
17 Сентября 2017, 15:15
Для мурманской рыбодобывающей компании в Петербурге заложили два новых судна
17 Сентября 2017, 13:33
Прибытие рейса авиакомпании «Рэдвингз» из Москвы задерживается на три часа
17 Сентября 2017, 11:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Мошенники из Курганской области обманули пожилого северянина
 
 
 
 
17 Сентября 2017 года, 17:32

Мошенники из Курганской области обманули пожилого северянина


МУРМАНСК/ 17 сентября/ БИ-ПОРТ - В полицию обратился мурманчанин 1948 года рождения с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Мужчина рассказал полицейским, что когда он находился на работе, ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение  с текстом: «оплата услуг на сумму 4800 рублей прошла успешно». Мужчина перезвонил по номеру, указанному в сообщении. На звонок ответила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она пояснила, что данное сообщение заявителю прислали мошенники и для активации системы безопасности необходимо сообщить реквизиты банковской карты. Мужчина продиктовал данные банковской карты, после чего ему пришло сообщение о подключении онлайн-банка.

Придя домой, заявитель рассказал о данном случае своей супруге, которая поняла, что ее муж стал жертвой мошенника. Они обратились в отделение банка, расположенного по улице Щербакова. Сотрудница банка сообщила им о том, что со счета банковской карты потерпевшего были списаны денежные средства в размере 9 тысяч 600 рублей.

Номер телефона, с которого звонила злоумышленница, как установили сотрудники полиции, зарегистрирован в Курганской области.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта