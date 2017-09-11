Северянка продавала наркотики и избивала собственного ребёнка

18 Сентября 2017 года, 10:05

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор жительнице Полярных Зорь, обвиняемой сразу по трём статьям уголовного кодекса. Как было установлено, женщина дважды сбывала наркотические вещества, а также жестоко обращалась со своим ребёнком. В прокуратуре Мурманской области рассказали о двух фактах истязания путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.

Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако с приговором обвиняемая не согласилась и обжаловала его в вышестоящей инстанции. Однако жалобы была оставлена без удовлетворения, а приговор суда – без изменений.