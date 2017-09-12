В Апатитах за серию краж осужден мужчина

18 Сентября 2017 года, 10:48

АПАТИТЫ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Апатит поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, который обвинялся в совершении двух краж и разбоя.

В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимый, который в декабре прошлого года был освобожден из мест лишения свободы, 12 и 26 февраля 2017 года совершил две кражи на общую сумму 36 тысяч рублей. Ко всему прочему, весной этого года, находясь в одном из подъездов города Апатиты, нанес девушке легкий вред здоровью и похитил у неё мобильный телефон стоимостью 5990 рублей.

Суд признал мужчину виновным и вынес ему наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: fedpress.ru