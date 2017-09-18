Жительница Мурманска набросилась с ножом на прохожего

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Жительнице Мурманска грозит до двух лишения свободы за причинённое прохожему ножевое ранение. Сообщение в полицию поступило от 26-летнего пострадавшего.
Как рассказала подозреваемая, 7 сентября она шла мимо дома со своим мужем и знакомым. Проходящий мимо мужчина начал задевать их. В ходе возникшего конфликта она достала перочинный нож и нанесла удар потерпевшему в область грудной клетки, сообщили в УМВД по Мурманской области.
Причиненный потерпевшему вред здоровью, согласно заключению эксперта, является легкой степени тяжести. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Фото: VistaNews.ru