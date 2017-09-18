Офицеры Северного флота скрыли факт списания авиационного керосина за взятку

18 Сентября 2017 года, 12:42

СЕВЕРОМОРСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Североморске вынесли приговор двум офицерам Северного флота, обвиняемых в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Мужчины раскаялись в содеянном.

Как сообщили «Би-порту» в Военному следственном управлении по Северному флота, начальник отделения контроля инспекции материально-технического обеспечения Владимир Тимошенко и инспектор этой же структуры Анатолий Кошелев получили от должностного лица взятку в размере 155 тысяч рублей. В обмен они скрыли факт незаконного списания авиационного керосина, который был выявлен ими в ходе проверки.

Североморский военный гарнизонный суд назначил им наказание в виде штрафа в два миллиона рублей каждому с лишением права занимать организационно-распорядительный должности с государственных органах сроком на три и два года соответственно.

Фото: svk.comnordic_hanna