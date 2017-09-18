За вымогательство житель Мончегорска предстанет перед судом

18 Сентября 2017 года, 13:33

МОНЧЕГОРСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В полицию Мончегорска поступило заявление от жительницы Архангельска о вымогательстве.

Она пояснила, что некоторое время назад проживала на территории Мурманской области совместно с мужчиной. После ее отъезда в другой регион бывший сожитель стал вымогать у нее денежные средства под угрозой распространения сведений, порочащих ее честь и достоинство.

Женщина испугалась угроз и перевела злоумышленнику шесть тысяч рублей. Мужчина шантажировать свою бывшую сожительницу не перестал. Поняв, что вымогательство будет дальше продолжаться, женщина обратилась в полицию.

Местные сотрудники полиции провели проверку по заявлению и установили факт вымогательства. Ранее судимый за мошенничество и незаконный оборот наркотиков 32-летний житель города был опрошен полицейскими. В ходе опроса он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что никаких компрометирующих сведений у него нет, шантажировал он свою бывшую сожительницу, так как нуждался в денежных средствах.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: DAG LIFE