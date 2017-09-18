Лейтенанта оштрафовали за драку в североморском трактире

18 Сентября 2017 года, 14:25

СЕВЕРОМОРСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор военнослужащему в/части 38643 лейтенанту Константину Ганину. Его обвиняли в причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили в Военном следственном управлении по Северному флоту, Ганин в позднее время январе находился у входа трактир-ресторан «Кружка». Там у него произошёл словесный конфликт с администратором заведения. Желая наказать последнего за предвзятое отношение, он нанёс ему два удара кулаками в голову и два удара правой рукой в грудь, тем самым причинив двойной перелом челюсти.

Североморским гарнизонным военным судом Ганину с учетом его раскаяния в содеянном назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей, а также удовлетворен иск потерпевшего на сумму 100000 руб.