В Мурманской области военнослужащие занимались уборкой вместо подрядной организации

18 Сентября 2017 года, 18:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Капитан войсковой части 36138 Денис Высоцкий отделался судебным штрафом за злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело расследовалось военным следственным отделом по Североморскому гарнизону.

В 2014 году Высоцкий, обладая полномочиями по проверке полноты и качества оказываемых ОАО «Славянка» клининговых услуг, доложил своему руководство ложные сведения о проведённой уборке объектов подчиненного подразделения. Как выяснилось, вместо упомянутой организации уборку фактически выполняли подчинённые ему военнослужащие. Действиями Высоцкого государству был причинен вред в размере более 59 тысяч рублей.

Судом Денису Высоцкому с учетом активного способствования расследованию преступления и полного возмещения причиненного преступлением имущественного вреда назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.