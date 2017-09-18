В Мурманске изъято 20 контрафактных DVD-дисков

18 Сентября 2017 года, 19:19

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники УМВД России по Мурманской регулярно проводят мероприятия, которые направлены на пресечение фактов незаконной реализации товаров с признаками контрафактной продукции.

Недавно в полицию Мурманска поступила информация о том, что в одной из торговых точек Октябрьского округа продаются DVD-диски с признаками подделки. Сотрудниками отдела применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области в ходе проверки информации был установлен факт незаконной реализации 20 DVD-дисков с признаками подделки. Документы на данную продукцию у продавца отсутствовали.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав» КоАП РФ. DVD-диски были изъяты полицейскими из незаконного оборота и приобщены к материалам производства об административном правонарушении. Должностное лицо может ожидать крупный денежный штраф с конфискацией незаконной продукции.